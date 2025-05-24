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На Западе заявили о планах Трампа ввести новые пошлины

WSJ: Трамп добивается от ЕС введения новых пошлин на импорт из Китая
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп добивается от стран Евросоюза повышения пошлин на импорт товаров из Китая. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что повышение пошлин представляется как условие для заключения торгового соглашения ЕС с Вашингтоном.

При этом отмечается, что Китай остается важным рынком для экспорта продукции из ЕС и блок не заинтересован в торговой войне с Пекином.

США также хотят, чтобы аналогичные пошлины по отношению к китайским товарам ввели в Японии и Южной Корее.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

6 мая еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович на сессии Европарламента сообщил, что Соединенные Штаты обложили пошлинами 70% экспорта Евросоюза на €380 млрд в год, несмотря на заявления о «заморозке».

Ранее Трамп пригрозил Apple пошлинами.

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