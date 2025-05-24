Эксперт оценил экономические потери США и ЕС из-за пошлин

Ковригин: США и ЕС могут потерять более $200 млрд за год из-за пошлин

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Вадим Ковригин Ковригин рассказал РИА Новости, что годовые потери США и ЕС в случае введения Вашингтоном пошлин в 50% на европейские товары могут составить более $200 млрд.

По его словам, если ЕС введет ответные меры, то ущерб может превысит $300 млрд. При пошли в 50% объем импорта снизится на 25-50%, или примерно на 35% по всем товарам.

«Потерянная выгода для американских и европейских производителей и продавцов от снижения импорта составит в среднем 150 миллиардов долларов. Если пошлины окажутся взаимными, то сумму потерь надо увеличить примерно вдвое», — пояснил Ковригин.

Он уточнил, что стоит учитывать и косвенные потери: повышение цен для американских потребителей на все товары, инфляцию и риск торговой войны.

До этого издание РБК писало, что европейские рынки отреагировали резким падением на заявления президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 50%.

Ранее Трамп вновь пригрозил Apple пошлинами на iPhone.