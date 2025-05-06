США обложили пошлинами 70% экспорта ЕС

Соединенные Штаты Америки обложили действующими пошлинами 70% экспорта Евросоюза на €380 млрд в год, несмотря на заявления о «заморозке». Об этом сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович на сессии Европарламента в Страсбурге, пишет ТАСС.

Вашингтон временно снизил универсальные пошлины против Евросоюза с 20% до 10%, но тарифы США в размере от 10% до 25% все еще покрывают европейский экспорт объемом в €380 млрд — это 70% от всего экспорта ЕС в США, отметил он.

США при этом намерены расширить пошлины на 97% европейского экспорта, добавил Шефчович.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Размер пошлин на товары из стран — членов ЕС достиг 20%. Позже глава Белого дома повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

В конце апреля газета Politico писала, что Евросоюз изучает возможность применения жестких ответных мер по отношению к США в торговой сфере, включая введение дополнительных таможенных пошлин на американские товары, а также сокращение объемов закупок вооружений.

Ранее Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.