Путин назвал отрасль, в которой Россия на шаг впереди других стран

Путин на Набсовете РСВ: РФ на шаг впереди других стран по цифровизации госуслуг

Россия обгоняет другие страны по уровню цифровизации госуслуг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», пишет ТАСС.

«Мы на шаг впереди многих других стран мира, многих наших конкурентов. Здесь надо отдать должное тем коллегам в правительстве, которые этим занимаются и двигают [отрасль] вперед хорошими, нужными темпами», — сказал российский лидер.

Также на заседании Набсовета Путин заявил, что делать предложение руки и сердца надо лично, «глядя друг другу в глаза», а не через «Госуслуги». Такая функция, как предложение руки и сердца, появилась на «Госуслугах» в 2022 году. Как рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, эта функция позволила россиянкам самим делать предложение своим «нерешительным вторым половинкам».

21 мая депутаты от фракции «Новые люди» предложили реализовать возможность получения уведомлений о магнитных бурях через портал «Госуслуги». Депутаты считают, что подписка на уведомления может быть добровольной, а технически рассылку можно реализовать через SMS, push-уведомления или электронные письма.

Ранее Путин поддержал создание раздела «Россия — страна возможностей» на Госуслугах.