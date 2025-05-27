Путин скептически отнесся к предложению руки и сердца через «Госуслуги»

Путин на Набсовете РСВ: предложение надо делать лично, а не через «Госуслуги»

Делать предложение руки и сердца надо лично, «глядя друг другу в глаза», а не через «Госуслуги». Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на заседании Набсовета АНО «Россия — страна возможностей», пишет ТАСС.

«Знаете, на что я обратил внимание? На предложение руки и сердца через «Госуслуги». Наверное, для того, чтобы время сэкономить, это неплохо. Но вообще-то все-таки такие вещи лучше делать лично», — сказал глава государства, говоря об опциях портала.

Такая функция, как предложение руки и сердца, появилась на «Госуслугах» в 2022 году. Как рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, эта функция позволила россиянкам самим делать предложение своим «нерешительным вторым половинкам».

Заявителю нужно заполнить данные обоих будущих супругов, в частности, паспортов, СНИЛС и прочее. Далее портал предложит выбрать время, дату и место будущего бракосочетания.

Когда форма будет заполнена полностью, от заявителя партнеру придет приглашение на электронную почту. На него необходимо ответить в течение 24 часов. В случае согласия также потребуется оплатить госпошлину. После оплаты в статусе заявления будет указано, что бронирование подтверждено.

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