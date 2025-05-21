В Госдуме предложили уведомлять о магнитных бурях через «Госуслуги»

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили реализовать возможность получения уведомлений о магнитных бурях через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что авторы инициативы направили соответствующее обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.
Депутаты считают, что подписка на уведомления может быть добровольной, а технически рассылку можно реализовать через SMS, push-уведомления или электронные письма.
18 мая ученые лаборатории астрономии Института космических исследований РАН предупредили о магнитных бурях из-за активности на Солнце. По данным исследователей, крупная корональная дыра, расположенная в южном полушарии Солнца, оказывала влияние на космическую погоду и магнитное поле Земли.
Позднее в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M. Ее длительность составила 13 минут.
Ранее россиянам рассказали, как минимизировать воздействие на организм магнитных бурь.