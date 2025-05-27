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Путин: платформа «Россия — страна возможностей» направлена на все возрасты

Путин поддержал создание раздела «Россия - страна возможностей» на Госуслугах
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания поддержал создание раздела «Россия — страна возможностей» на «Госуслугах». Об этом говорится на сайте Кремля.

Соответствующую инициативу выдвинул вице-президент «Ростелекома» Дмитрий Огуряев. По его словам, в разделе могут быть размещены полезные материалы и проекты, которые граждане России могут выбрать по интересам.

«Предложение услышал, хорошее», — заявил Путин.

В ходе обсуждения российский лидер передал слово вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, который также поддержал проект, отметив, что он даже не потребует дополнительного финансирования.

До этого российский лидер заявил, что делать предложение руки и сердца надо лично, «глядя друг другу в глаза», а не через «Госуслуги». По словам Путина, такой способ помогает сэкономить время, однако делать предложение лучше лично.

21 мая депутаты от фракции «Новые люди» предложили реализовать возможность получения уведомлений о магнитных бурях через портал «Госуслуги». Депутаты считают, что подписка на уведомления может быть добровольной, а технически рассылку можно реализовать через SMS, push-уведомления или электронные письма.

Ранее в России предложили закрыть неплательщикам алиментов доступ к «Госуслугам».

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