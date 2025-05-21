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В России предложили закрыть неплательщикам алиментов доступ к «Госуслугам»

Минюст предложил ограничить доступ к «Госуслугам» неплательщикам алиментов
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Злостным неплательщикам алиментов могут закрыть доступ к «Госуслугам». Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук, передает РИА Новости.

»Минюст России предлагает перекрыть злостным неплательщикам алиментов доступ к «Госуслугам», — говорится в сообщении.

Накануне Забарчук заявил, что реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в текущем году. В реестр должников по алиментам войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.

В апреле коллегия по гражданским делам Верховного суда выпустила определение, согласно которому серьезная болезнь, инвалидность или тяжелое материальное положение могут стать причинами для освобождения от выплаты алиментов.

Ранее сообщалось, что россиянин оплатил долг по алиментам после свидания с девушкой-приставом.

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