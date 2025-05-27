Жители Польши и Чехии посещают культурные центры России, несмотря на агрессивную политику своих властей. Об этом сообщил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Польша и Чехия абсолютно агрессивную, враждебную позицию их правительства занимают по отношению к Российской Федерации, но тем не менее нормальные, обычные люди по-прежнему приходят в наши культурные центры», — сказал он.

По словам Примакова, в Европе должен пройти период «потемнения рассудка», и тогда европейские лидеры перестанут отменять русскую культуру. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «нет недружественных народов, а есть недружественные политические элиты».

Глава Россотрудничества добавил, что даже в странах, настроенных против России, люди продолжают ходить в культурные центры РФ и на курсы русского языка.

В конце апреля Примаков назвал провокацией задержание задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной. По его словам, РФ «вытащит» Секерину. При этом страна «сделала выводы», которые будут «эффективны и неприятны», отметил глава Россотрудничества.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее Примаков заявил о приостановке деятельности Русского дома в Сирии.