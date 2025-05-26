Работа Русского дома в Сирии приостановлена

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о приостановке деятельности Русского дома в Сирии и временном прекращении набора студентов из этой страны. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Решение о заморозке работы центра связано с рекомендациями посольства РФ на фоне нестабильной ситуации в регионе. Сотрудники организации были эвакуированы, а набор сирийских студентов по государственной квоте приостановлен из-за сложностей с проверкой документов.

«Безопасность — наш приоритет. Мы возобновим работу, когда условия позволят», — подчеркнул Примаков.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее США сняли часть санкций с Сирии.