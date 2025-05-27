Путин обсудит с Советом по спорту адаптивную физкультуру

Путин на Набсовете РСВ заявил, что 28 мая проведет Совет по спорту

Президент России Владимир Путин в среду, 28 мая, в режиме видеоконференцсвязи проведет Совет по спорту, посвященный развитию адаптивной физкультуры и адаптивного спорта. Его слова приводит сайт Кремля.

В публикации говорится, что на мероприятии будут присутствовать помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также губернатор Тульской области, руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета Дмитрий Миляев и другие представители.

Кроме того, во время совещания будут презентованы объекты в разных регионах страны, где созданы условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом.

До этого Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей ХIII Международных соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юниоров. По его словам, подобные соревнования позволяют привлечь внимание молодежи к дзюдо, из-за чего они делают выбор в пользу здорового образа жизни.

Ранее в сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина.