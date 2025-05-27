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Путин объяснил, при каком условии Россия не сможет существовать

Путин на Набсовете РСВ: Россия не сможет существовать, если не будет суверенной
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия не сможет существовать, если не будет суверенной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», передает сайт Кремля.

«Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества — это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов», — сказал глава государства.

Также в рамках заседания Путин заявил, что традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом, в том числе политиками. По словам главы государства, многие иностранные руководители активно участвуют вместе с ней в созидательной работе.

Кроме того, президент России отметил важность внутренней мобилизации российских граждан. По его словам, это особенно актуально в ситуации, в которой сейчас находится их страна.

Ранее Путин рассказал, считает ли себя киборгом.

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