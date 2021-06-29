В Москве изменились правила подачи заявлений в ЗАГС

Подать заявление на регистрацию брака в Москве через портал госуслуг теперь может один заявитель, говорится на сайте столичного мэра.

«Ранее молодоженам необходимо было каждому через свой профиль заполнить и проверить данные о себе. И только после этого оплачивать госпошлину и дожидаться подтверждения. Теперь такой необходимости нет, а процедура подачи заявления стала более интуитивной. Все шаги при заполнении данных, выборе места, даты и времени просты и понятны и не займут много времени — около 10–15 минут. Более 45 процентов молодоженов в 2021 году выбрали именно электронный способ подачи заявления о заключении брака», — рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Одному заявителю нужно заполнить данные обоих будущих супругов — данные паспортов, СНИЛС и документы о расторжении брака, если это не первый брак. Далее нужно выбрать время и место будущего бракосочетания.

Когда форма будет заполнена полностью, от заявителя его партнеру придет приглашение на электронную почту — на него необходимо ответить в течение 24 часов, уточнили в ЗАГС.

Получившему такое приглашение останется лишь оплатить госпошлину --245 руб. (со скидкой при подаче онлайн). После оплаты в статусе заявления будет указано, что бронирование подтверждено.

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