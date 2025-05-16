Названы ошибки, которые чаще всего совершают пары при организации свадьбы

Свадьба — одно из самых значимых событий в жизни большинства людей. Подготовка требует большого количества времени, сил и средств. И каждой паре хочется, чтобы праздник прошел идеально. Однако часто все идет не по плану и вместо хорошего настроения получается испорченный вечер. Какие самые частые ошибки совершают молодожены при подготовке к свадьбе и как их избежать, «Газете.Ru» рассказал свадебный ведущий Виталий Валигура.

«Самая большая и распространенная ошибка — планировать свадьбу самостоятельно. В первую очередь это касается бюджета. Часто в надежде сэкономить пары отказываются от организаторов мероприятий, но на деле выходит совсем наоборот. Организатор компетентен во всех вопросах и понимает рынок — знает, как адаптировать существующий бюджет, что необходимо включить в расходы и то, без чего спокойно можно обойтись», — говорит ведущий.

Даже с учетом того, что такой человек стоит денег, вы все равно будете в плюсе — если не в финансовом, то в эмоциональном — и не поседеете в процессе подготовки, добавляет Валигура. Самостоятельная организация приведет также к стрессу и напряжению невесты и жениха во время самого торжества, что будет влиять и на общую атмосферу.

«У меня был случай, когда невеста хотела контролировать каждую деталь и составила подробный плейлист с последовательностью песен для диджея. На первой же музыкальной паузе диджей включил медленную композицию, под которую гости не танцевали, а настрой потерялся. Нам удалось переубедить девушку, исправить ситуацию и настроение. Если вы не хотите обращаться к организаторам, пригласите хотя бы координатора площадки, чтобы не решать все вопросы во время мероприятия», — говорит эксперт.

На начальном этапе подготовки также очень важно понять, как молодожены хотят провести мероприятие и в каком стиле. Это может быть уютный свадебный ужин, помпезное торжество или вечеринка.

«Когда будет четкое видение, станет понятно, что подходит вашему событию, а что нет. Это касается и артистов, и ведущего, а также стилистических решений, кухни и наполнения мероприятия. В этом также прекрасно поможет организатор, который подскажет идею, стилистику, исходя из истории знакомства или локации торжества. Если у вас нет четкого понимания вашей свадьбы, может получиться «ранний Тимати», когда все бренды, все, что есть в шкафу, цепляется на себя и выглядит как новогодняя елка», — советует Валигура.

Еще одна частая ошибка совершается при выборе локации для проведения торжества.

«Обязательно бронируйте площадку с запасом по количеству посадочных мест. Например, если по плану у вас 45 гостей, то площадка должна вмещать хотя бы 60 человек. Очень часто в процессе подготовки выясняется, что молодожены забыли кого-то пригласить или кто-то из гостей возьмет с собой пару. И наоборот, если вы планируете небольшой ужин или вечеринку на полсотни гостей, не стоит бронировать большие пространства с высокими потолками и колоннами. В итоге придется все это пространство застраивать декорациями, чтобы создать уют и подогнать под тематику, а это дополнительный бюджет, и немаленький», — говорит ведущий.

Очень важно также обращать внимание на техническое оснащение площадки — дополнительный звук или свет будут стоить значительных денег. А еще — учитывать удаление локации от города для организации трансфера для гостей, если это необходимо.

«На свадебном ужине важно правильно расположить гостей относительно технической части вечера. Старшее поколение желательно не сажать близко к колонкам, где они могут чувствовать себя некомфортно. Световые приборы также не должны мешать и бить в лицо собравшимся. Кроме этого, бывают проекты с большим количеством видеоконтента и развлечений на экране, при этом часто почти половина гостей сидят к нему спиной или часть экрана загораживают инструменты группы. Соответственно людям приходится разворачиваться, что тоже доставляет неудобства», — говорит Валигура.

По словам эксперта, самая большая ошибка при составлении меню — отсутствие дегустации. Даже если свадьбу обслуживает ресторан, который вы хорошо знаете, обязательно попробуйте те блюда, которые будут подаваться на мероприятии.

«Невозможно все предугадать и все предсказать. Планируйте свою свадьбу и верьте в то, что все пройдет хорошо. Единственное исключение, если вы женитесь, например, в феврале и хотите провести церемонию на открытой площадке, велика вероятность, что с погодой не повезет», — добавляет Валигура.

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