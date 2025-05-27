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Глава МИД Украины заявил о готовности к немедленному прекращению огня

Глава МИД Сибига: Украина готова к перемирию и остановке огня хоть завтра
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к немедленному перемирию и прекращению огня в конфликте с Россией. Его слова приводит азербайджанское издание Haqqin.

«Я скажу о позиции Украины. Наша страна готова прекратить огонь даже завтра. Повторю, мы готовы. Мяч на российской стороне», — заявил Сибига.

По его словам, со стороны Киева «проблем нет». Украина готова к прекращению огня на тридцать, шестьдесят, девяносто и более дней, подчеркнул министр.

Накануне он заявил, что во время следующей встречи делегаций России и Украины стороны будут обсуждать вопрос прекращения огня. Он подчеркнул, что пришло время для дипломатии, которая позволит найти путь к миру. В то же время он в очередной раз назвал Россию «агрессором», который якобы не хочет завершать конфликт.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее эксперт назвал вероятный срок выхода Трампа из переговоров по Украине.

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