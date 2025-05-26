Глава МИД Украины поделился ожиданиями от следующего раунда переговоров с Россией

Во время следующей встречи делегаций России и Украины стороны будут обсуждать вопрос прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в интервью Liberation.

«Мы ожидаем их видение прекращения огня и предоставим им свое. Это будет одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече в таком формате делегаций, который уже был в Турции. Мы хотим, чтобы переговорный процесс продвигался и эти встречи происходили как можно быстрее», — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что пришло время для дипломатии, которая позволит найти путь к миру. В то же время он в очередной раз назвал Россию «агрессором», который якобы не хочет завершать конфликт.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее Песков заявил об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной.