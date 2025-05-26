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В бундесвере отдали приказ о срочном вооружении на случай войны с Россией

Инспектор бундесвера Бройер приказал оснастить армию к войне к 2029 году
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Patrick Pleul/Global Look Press

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер отдал приказ оснастить бундесвер всем необходимым вооружением и оборудованием к 2029 году на случай военного конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы.

В директиве Бройер установил приоритеты в отношении вооружений, которые следует приобрести или разработать в первую очередь, сообщает агентство. Среди них Бройер называет укрепление системы противовоздушной обороны Германии с целью перехвата беспилотников.

Еще одним приоритетом, согласно документу, является способность наносить точечные удары, поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко за линией фронта.

«С 2029 года, самое позднее, российские силы будут способны на обычную агрессию против территории НАТО в больших масштабах. Но они могут начать испытывать нас гораздо раньше», — считает Бройер.

До этого депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер заявил, что отправка танковой бригады в Литву имеет чрезвычайно важное стратегическое значение по сдерживанию России, поскольку Кремль якобы стремится восстановить «Российскую империю».

Ранее в Германии назвали условие возобновления обязательного призыва в армию.

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