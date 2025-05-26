Песков заявил об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной

Песков: по месту проведения нового раунда переговоров с Украиной понимания нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет понимания относительно продолжения российско-украинских переговоров и возможного места их проведения.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, должен ли новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройти в Турции.

«Нужно подготовиться к следующему раунду. Пока об этом говорить преждевременно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также выразил благодарность Турции за идеальные условия, которые она предоставила для стамбульских переговоров.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет готова передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса после проведения обмена пленными.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле продолжаются закулисные переговоры между Россией и Украиной.