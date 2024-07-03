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Си Цзиньпин сообщил о поддержке России со стороны Китая

Си Цзиньпин: Китай поддерживает Россию в предотвращении новой холодной войны

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Global Look Press

Китай поддерживает Россию в председательстве в БРИКС, объединении Глобального юга и предотвращении новой холодной войны. Об этом заявил председатель ЕНР Си Цзиньпин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры, которые состоялись между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита, прошли «прекрасно». Как отметил дипломат, они обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие России и Китая на международной арене: в ООН, БРИКС, ШОС и других форматах.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с лидером пакистанского правительства. Последний во время встречи предложил Путину расширить торговлю, вернувшись к бартерным отношениям.

Ранее Си высказался за дружбу Китая с Россией.

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