В МИД РФ рассказали о возобновлении диалога с США по стратегической стабильности

Захарова: условия для диалога с США по стратегической стабильности не вызрели

В настоящее время условия для возобновления диалога с США по стратегической стабильности не вызрели. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Возобновление полноформатного и предметного диалога с США по всему комплексу взаимосвязанных факторов стратегической стабильности потребует <...> надежного политического фундамента, который предусматривает нормализацию двусторонних отношений», — сказала дипломат.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп допускает прекращение Москвой диалога с Вашингтоном, если Штаты будут угрожать РФ санкциями. По его словам, США полезно иметь возможность разговаривать с РФ и подталкивать ее к столу переговоров.

21 мая Рубио заявил, что Соединенным Штатам нужно вести переговоры с Россией для предотвращения просчетов и конфликтов. Госсекретарь назвал безответственной ситуацию во время правления экс-президента США Джо Байдена, когда «две крупнейшие ядерные державы на планете» не общались друг с другом.

Ранее в США назвали условие восстановления отношений с Россией.