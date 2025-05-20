В Госдепе назвали причину, по которой Россия может прекратить диалог с США

Рубио: если США начнут угрожать РФ санкциями, то диалог с Москвой прекратится

Президент США Дональд Трамп считает, что если Соединенные Штаты будут угрожать России санкциями, то это приведет к прекращению Москвой диалога с Вашингтоном, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтону полезно иметь возможность разговаривать с Москвой и подталкивать российскую сторону к столу переговоров.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на Трампа, чтобы Вашингтон ввел против России новые санкции, поскольку его беседа с президентом Владимиром Путиным не привела к прекращению огня на Украине.

Также портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о лидерам ЕС о неготовности Вашингтона вводить санкции против России. Как сообщили источники Axios, некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались «удивленными» или «шокированными».

Ранее Трамп одним словом ответил на вопрос о новых санкциях против России.