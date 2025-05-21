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В США указали на необходимость диалога с Россией

Рубио: США надо вести переговоры с РФ для предотвращения просчетов и конфликтов
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам нужно вести переговоры с Россией для предотвращения просчетов и конфликтов.
Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты спросили политика , правда ли, что каждый госсекретарь помнит о том, что мир никогда не заключается с друзьями, а, скорее, с врагами.

«Это одна из причин, по которой, невзирая на Украину, между Соединенными Штатами и Москвой должен быть определенный уровень контактов. Откровенно говоря, это безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы на планете не общаются друг с другом, что и происходило в течение трех лет», — сказал Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, это не значит, что Россия и США должны стать союзниками или друзьями, если условия не изменятся, однако он отметил, что страны должны по крайней мере иметь возможность общаться, «чтобы предотвратить просчеты и войну».

20 мая Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают от России предоставления своих условий по прекращению огня на Украине, чтобы лучше понять намерения президента РФ Владимира Путина.

19 мая президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Он уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, Путин сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее в США заметили изменение позиции Трампа по Украине после беседы с Путиным.

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