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В МИД РФ назвали самопиаром слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Захарова: Мерц занимается самопиаром, говоря о дальнобойном оружии для Украины
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц занимается самопиаром, заявляя о снятии ограничений на дальность ударов Украины по территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Сомнительно, что глава германского правительства кем-либо был или остается уполномочен делать подобные заявления от имени других государств. Он ведь сказал, что это решение приняли Франция, Британия и США», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что при обсуждении темы поставок дальнобойного оружия нельзя разбрасываться словами. По ее словам, странам Европы сперва нужно согласовать данное решение со своим населением.

Накануне Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

27 мая канцлер Германии заявил, что решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

Ранее в Госдуме раскрыли, как РФ защитит города в случае поставок дальнобойных ракет Киеву.

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