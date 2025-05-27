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Песков назвал урегулирование конфликта на Украине сложным процессом

Песков: работа по украинскому урегулированию ведется, но остается сложной
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что процесс урегулирования ситуации на Украине продолжается, но остается непростым.

Он признал, что многим хотелось бы увидеть результат как можно скорее, однако конфликт имеет глубокие корни и решить его быстро не получится.

«Настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время», — пояснил Песков журналистам.

По словам Пескова, работа в этом направлении идет, но требует серьезных усилий.

Накануне депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что европейские политики всячески стараются затянуть боевые действия на Украине, поскольку «до дрожи в коленях» боятся, что Россия даст ответ на то, что они делали в течение последних нескольких лет. По его словам, речь идет о поставках оружия, санкциях и разжигании русофобии.

На следующий день газета Financial Times сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают продвигать идею ввода войск на Украину ради участия европейских лидеров в переговорах по урегулированию кризиса. При этом Германия занимает по этому вопросу более взвешенную позицию.

Ранее Песков заявил об участии ряда СМИ в кампании по срыву мирных переговоров.

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