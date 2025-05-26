Европейские политики всячески стараются затянуть боевые действия на Украине, поскольку «до дрожи в коленях» боятся, что Россия даст ответ на то, что они делали в течение последних нескольких лет, включая поставки оружия, санкции и разжигание русофобии. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Он отметил, что Европе нужно продолжение конфликта на Украине, чтобы успеть вооружиться.

«Поэтому у них задача в этот период развертывания своей военной мощи — полностью завязать нас в конфликте на Украине. Чтобы мы тратили свои людские, материальные средства. Чтобы мы воевали на Украине. А они за это время должны подготовиться — вот задача стран НАТО», — сказал парламентарий.

По его оценкам, на вооружение Европы уйдет минимум 5 лет, поскольку необходимо не только перестроить промышленность, но и настроить своих граждан на конфликт с Россией.

Накануне официальный представитель правящей партии Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Тамаш Менцер заявил, что лидеры Евросоюза пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы «спасти собственные задницы, поскольку, если наступит мир, им придется отчитаться за плохие решения».

Среди «плохих решений» политик назвал санкции, введенные против России, а также €150 млрд военной помощи, выделенных Украине. По его словам, в случае провала лидерам ЕС придется взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку, «чего они явно не хотят».

Ранее в Германии назвали условие возобновления обязательного призыва в армию.