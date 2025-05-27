Европа хочет ввести войска на Украину, чтобы потом участвовать в переговорах

FT: Европа хочет ввести войска на Украину, чтобы быть вовлеченной в переговоры

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают продвигать идею ввода войск на Украину ради участия европейских лидеров в переговорах по урегулированию кризиса. Об этом пишет газета Financial Times.

«По словам людей, участвовавших в переговорах, Стармер и Макрон продолжают поддерживать предложение о вводе войск, чтобы вовлечь Европу в переговоры о прекращении огня и поддержать моральный дух украинцев», — говорится в сообщении издания.

Отмечается при этом, что Германия занимает по этому вопросу более взвешенную позицию.

«Другие страны, включая Германию, настроены более скептически, поскольку США по-прежнему выступают против этой идеи и не обещали «поддержки» в плане безопасности», — пишет FT.

До этого глава МО Германии Борис Писториус заявлял, что отправка немецких войск на Украину возможна лишь в рамках международного мандата.

По словам главы минобороны Германии, также для отправки войск на Украину будет необходимо разрешение парламента.

Ранее президент Румынии счел отправку войск на Украину неуместной.