На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о позитивных изменениях в российско-американских отношениях

Рябков: в отношениях между Россией и США наметились позитивные изменения
close
MFA Russia/Global Look Press

В настоящее время в отношениях между Россией и Соединенными Штатами наметились позитивные изменения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью kp.ru.

«Что касается российско-американских отношений, то сейчас действительно наметились позитивные изменения, о чем позволяют говорить состоявшиеся за последнее время двусторонние контакты на высшем, высоком, экспертном уровнях», — сказал замглавы МИД России.

Рябков добавил, что процесс нормализации отношений между странами сложен. Однако, по словам замминистра, российская сторона открыта для диалога и поиска баланса интересов.

18 мая президент России Владимир Путин заявил, что РФ с уважением относится к национальным интересам Соединенных Штатов. По его словам, Москва надеется, что Вашингтон будет относиться к ее интересам таким же образом.

22 мая бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты смогут полностью восстановить отношения с Россией в случае, если прекратят поддержку Киева. По его мнению, у Вашингтона на данный момент нет никаких рычагов влияния на Москву.

Ранее посол заявил о необходимости вернуть отношения США и России к нормальности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами