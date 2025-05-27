В МИД РФ заявили о позитивных изменениях в российско-американских отношениях

Рябков: в отношениях между Россией и США наметились позитивные изменения

В настоящее время в отношениях между Россией и Соединенными Штатами наметились позитивные изменения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью kp.ru.

«Что касается российско-американских отношений, то сейчас действительно наметились позитивные изменения, о чем позволяют говорить состоявшиеся за последнее время двусторонние контакты на высшем, высоком, экспертном уровнях», — сказал замглавы МИД России.

Рябков добавил, что процесс нормализации отношений между странами сложен. Однако, по словам замминистра, российская сторона открыта для диалога и поиска баланса интересов.

18 мая президент России Владимир Путин заявил, что РФ с уважением относится к национальным интересам Соединенных Штатов. По его словам, Москва надеется, что Вашингтон будет относиться к ее интересам таким же образом.

22 мая бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты смогут полностью восстановить отношения с Россией в случае, если прекратят поддержку Киева. По его мнению, у Вашингтона на данный момент нет никаких рычагов влияния на Москву.

Ранее посол заявил о необходимости вернуть отношения США и России к нормальности.