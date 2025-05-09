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Посол заявил о необходимости вернуть отношения США и России к нормальности

Посол Дарчиев: отношениям США и России пора вернуться к нормальности
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Алексей Майшев/РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что отношениям РФ и США следует вернуться к нормальности и здравому смыслу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Опыт антигитлеровской коалиции особенно востребован сейчас, имея в виду возвращение к нормальности, основанной на здравом смысле. Отношения РФ и США как великих держав, ответственных за стабильность и безопасность во всем мире», — сказал Дарчиев во время выступления на акции «Бессмертный полк» в диппредставительстве.

8 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью Первому каналу, что контакты Москвы и Вашингтона по вопросам Украины и другим темам порой происходят ежедневно. Он подчеркнул, что российская сторона постоянно находится в контакте с американской, в том числе используются отношения со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, но и «не только с ним».

Ранее Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7.

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