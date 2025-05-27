КНДР обвинила США в создании угрозы космической ядерной войны

КНДР резко раскритиковала план президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи, которое ссылается на меморандум института при министерстве иностранных дел КНДР, говорится, что американская программа представляет собой сценарий ядерной войны в космосе, поддерживающий стратегию Вашингтона по однополярному господству.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия не видит повода паниковать из-за стремления США создать систему противоракетной обороны «Золотой купол», однако хочет гарантировать свою безопасность. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские стратегические комплексы могут гарантированно прорывать любую противоракетную оборону.

В январе этого года президент Дональд Трамп объявил, что США приступят к созданию многомиллиардной системы ПРО «Золотой купол». Она будет состоять из огромного созвездия спутников и космических аппаратов-перехватчиков, а если американцы настроены серьезно, то будет включать в себя размещенные на орбите лазеры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Канада хочет присоединиться к «Золотому куполу» США.