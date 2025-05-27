На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КНДР обвинила США в создании угрозы космической ядерной войны

Bloomberg: КНДР назвала «Золотой купол» США угрозой космической ядерной войны
close
Shutterstock

КНДР резко раскритиковала план президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи, которое ссылается на меморандум института при министерстве иностранных дел КНДР, говорится, что американская программа представляет собой сценарий ядерной войны в космосе, поддерживающий стратегию Вашингтона по однополярному господству.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия не видит повода паниковать из-за стремления США создать систему противоракетной обороны «Золотой купол», однако хочет гарантировать свою безопасность. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские стратегические комплексы могут гарантированно прорывать любую противоракетную оборону.

В январе этого года президент Дональд Трамп объявил, что США приступят к созданию многомиллиардной системы ПРО «Золотой купол». Она будет состоять из огромного созвездия спутников и космических аппаратов-перехватчиков, а если американцы настроены серьезно, то будет включать в себя размещенные на орбите лазеры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Канада хочет присоединиться к «Золотому куполу» США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами