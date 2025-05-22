В МИД РФ прокомментировали планы США по созданию «Золотого купола»

Рябков: РФ не видит повода для паники из-за планов США о «Золотом куполе»

Россия не видит повода паниковать из-за стремления Соединенных Штатов создать систему противоракетной обороны «Золотой купол», однако хочет гарантировать свою безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Безусловно, воспринимать это нужно очень серьезно <...>. Но, сказав это, подчеркну, что оснований для паники нет, есть основания для серьезной озабоченности, и тем более актуальным становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях», — сказал замминистра.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские стратегические комплексы могут гарантированно прорывать любую противоракетную оборону.

В январе президент Дональд Трамп объявил, что США приступят к созданию многомиллиардной системы ПРО «Золотой купол». Она будет состоять из огромного созвездия спутников и космических аппаратов-перехватчиков, а если американцы настроены серьезно, то будет включать в себя размещенные на орбите лазеры.

«Газета.Ru» рассказывала, что за систему распорядился создать Трамп и насколько она похожа на рейгановские «Звездные войны».

Ранее стало известно, что Канада хочет присоединиться к «Золотому куполу» США.