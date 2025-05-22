Откопали рейгановские «Звездные войны»: в чем суть «Золотого купола» Трампа

Президент Дональд Трамп объявил, что США приступят к созданию многомиллиардной системы ПРО «Золотой купол». Она будет состоять из огромного созвездия спутников и космических аппаратов-перехватчиков, а если американцы настроены серьезно, то будет включать в себя размещенные на орбите лазеры. «Газета.Ru» разобралась, что за систему распорядился создать Трамп и насколько она похожа на рейгановские «Звездные войны».

Золото для ветеранов

Проект «Золотого купола», вкупе с его названием и подачей, невозможно отделить от Дональда Трампа. Вдохновил его на эту идею израильский «Железный купол», аналог которого он хочет создать для Америки.

Какое-то время специалисты по вооружению недоумевали. Во-первых, «Железный купол» предназначен для перехвата реактивных снарядов, вроде «Смерчей» и «Градов», но США некому расстреливать с территории соседей. Во-вторых, израильская система и так лицензирована для производства в США. Чуть позже стало ясно, что разгадка, возможно, кроется в личных особенностях американского президента: он привык оперировать яркими разрекламированными образами, и потому под аналогом «Железного купола» подразумевал такую же почти непробиваемую защиту, пусть и от других угроз.

«После того, как «Золотой купол» будет полностью готов, он сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других концов света или из космоса, и у нас будет лучшая система из когда-либо созданных», — заявил президент. На проект уже выделено в бюджете $25 млрд, а общая стоимость за несколько лет оценивается как минимум в $150 млрд.

Интересно, что создатель «Железного купола» изначально и сам думал назвать его золотым. Однако ему это показалось пошлым и претенциозным, поэтому символический металл сменили на более простой. Трампа, чьи апартаменты и так напоминают церковный алтарь из-за обилия золотого убранства, эта проблема не смутила.

close Различие в траекториях между баллистическаой ракетой, гиперзвуковым планирующим блоком, аэробаллистической ракетой и гиперзвуковой крылатой ракетой (сверху вниз) GAO

Президент США хочет, чтобы система была введена в эксплуатацию в течение трех лет. Разумеется, за такой срок невозможно создать с нуля новую систему вооружения, но глава Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Хит Коллинз не скрывает, что во многом речь идет о практической реализации давно разработанных концепций и технологий. В первую очередь, возродить планируют идеи, созданные 40 лет назад в рамках рейгановской «Стратегической оборонной инициативы». «Ветераны СОИ в моей команде прямо говорят: «Наконец-то у нас появилась возможность полноценно вернуться к этому вопросу», — заявил он.

Тысяча глаз

Согласно опубликованным данным, «Золотой купол» — это не конкретное изделие в виде ракеты, которую можно пощупать. Это интегрированная система систем, которая позволит координировать многочисленные средства обнаружения со средствами поражения. Так что если кто-то хочет «Золотой купол» визуализировать, то проще всего представить набор мощных компьютеров в защищенном штабе, связанных в сеть с радарами, спутниками и ракетными установками.

Хотя ракеты считаются самым зрелищным компонентом системы ПРО, не менее важной ее частью являются многочисленные сенсоры, особенно если задача стоит перехватить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Главным средством для отслеживания полета МБР считаются спутники с инфракрасными камерами, способные видеть факелы работающих двигателей на разгонном участке. В самом примитивном варианте такие аппараты способны фиксировать лишь сам факт запуска крупных ракет, но даже существующая американская система SBIRS может намного больше.

close Спутник SBIRS missiledefenseadvocacy.org

Она определяет точные координаты запуска, примерную траекторию полета и в реальном времени передает целеуказание системам ПРО, будь то Patriot (американский зенитный ракетный комплекс), THAAD (наземный передвижной комплекс противоракетной обороны) или корабли ВМС США. По некоторым сообщениям, она способна отслеживать не только факелы работающих двигателей, но, в некоторых случаях, сами боевые блоки в космосе. Гиперзвуковые аппараты, будь то планирующие блоки или крылатые ракеты, тоже считаются хорошими мишенями для SBIRS, поскольку сильно разогреваются из-за трения об атмосферу. Американские чиновники считают, что в рамках проекта «Золотого купола» возможности этой системы будут кратно расширены.

Но «Золотой купол» не будет полагаться на спутники SBIRS или подобные им. Вместо этого американские разработчики планируют создать компьютерную систему, способную синтезировать картину поля боя (в данном случае — космоса и атмосферы) на основе данных множества разнородных сенсоров: наземных радаров, корабельных радаров, воздушных радаров и камер, спутников разных систем, чьи датчики работают на разных принципах и в разных диапазонах. В теории, например, к этой системе можно будет подключить мощные инфракрасные датчики истребителя F-35, о чем военные США думали давно. Сам по себе самолет не имеет никакого отношения к противоракетной обороне, но его сенсорные возможности можно к ней приспособить. Все американские эксперты в один голос подчеркивают, что именно в объединении данных с разных платформ кроется сила системы.

Особенно важно это для борьбы с новыми типами угроз, вроде гиперзвуковых ракет, против которых «Золотой купол» также должен работать. В отличие от МБР, их траектория может существенно меняться, поэтому наблюдение за целью необходимо вести непрерывно, над разными территориями на разных режимах полета. Вообще, преимуществ у объединения датчиков великое множество: например, если наблюдать за целью одновременно с помощью нескольких радаров и ИК камеры, то шансы распознать ложные цели повышаются в разы.

Данные о целях из разных источников будут передаваться на компьютеры центра управления, где люди и алгоритмы будут решать, чем и как их лучше поразить.

Ракеты на любой вкус

В арсенале ВС США уже есть несколько ракет, способных сбивать ракеты межконтинентальной и средней дальности. Прежде всего, это Ground-Based Interceptor (GBI) («перехватчик наземного базирования») системы Ground-Based Midcourse Defense (GMD) («система обороны, [поражающая цели] на среднем участке траектории»). Их можно представить как такие же баллистические ракеты, но летящие в противоположную сторону. Вместо ядерной боеголовки она выпускает заатмосферный поражающий блок с инфракрасным наведением. Его можно представить как миниатюрный космический аппарат, способный очень резко и точно маневрировать за счет коротких импульсов двигателей. Впереди этого аппарата размещена инфракрасная головка самонаведения, настолько точная, что позволяет добиться прямого попадания в ядерную боеголовку на встречном курсе.

close Перехватчик GBI U.S. Department of Defense

Очень похожий боевой блок расположен на RIM-161 SM-3, ракете (в основном) морского базирования. Предельная дальность RIM-161 составляет примерно 1000 км, зато размещение на кораблях и мобильных пусковых установках позволяет запускать их вблизи территории противника, там где МБР находится на восходящем участке траектории.

Именно эта возможность считается ключевой для «Золотого купола». Сбить МБР в фазе разгона, до разделения боевых блоков и выпуска ложных целей, пока ярко светится работающий двигатель — невероятно просто. То же самого касается гиперзвуковых планирующих блоков, которые взлетают на баллистической ракете, входят обратно в атмосферу и пролетают в ней сотни и тысячи километров. До входа в атмосферу, вскоре после старта, такие аппараты представляют собой удобную тренировочную мишень для расчета комплекса ПРО и не могут проявить свои сильные качества в виде маневренности.

Наконец, еще одна ракета с похожим принципом работы это MIM-401 Talon комплекса THAAD. Ее дальность поражения еще меньше, около 200 км, зато в отличие от предыдущих двух ее поражающий блок сделан обтекаемым и адаптирован для уничтожения спускающихся маневрирующих баллистических ракет в верхних слоях атмосферы. Поскольку гиперзвуковые летательные аппараты имеют примерно ту же скорость, что и ракеты средней дальности, считается, что MIM-401 способны поражать и их, но официальных комментариев на этот счет от военных США нет.

close Поражающий блок RIM-161 rtx.com

Поскольку в основе всех этих ракет лежит примерно одна и та же технология, не исключено, что для «Золотого купола» американские инженеры сделают какую-то новую, похожую. Например, она будет более маневренной, приобретет оптимальный баланс дальности и стоимости, либо же на одной ракете разместят несколько поражающих блоков, по аналогии с разделяющимися головными частями баллистических ракет. Видео испытаний подобных аппаратов, известных под именем Multiple Kill Vehicle, публикуются с середины 2000-х годов.

Новые Звездные войны

Проект «Золотого купола», по замыслу американских военных, подразумевает не только переработку и интеграцию старых систем. Для уничтожения МБР на начальном участке траектории необходимо, чтобы перехватчик размещался близко к точке пуска, а маловероятно, что Китай, Россия или Иран согласятся предоставить для этого свою территорию. Поэтому в приказе о создании этой системы про упоминаются «перехватчики космического базирования», в связи с чем эксперты вновь заговорили о «Бриллиантовой гальке», забытой легенде эпохе Рейгана и СОИ (бриллиантовая — неправильный перевод слова brilliant, что значит блестящий в значении умный).

По сути, это тот же самый поражающий блок GBI или RIM-161, но заранее выведенный в космос на нужную орбиту. По сути, его орбита и так может почти пересекаться с траекторией МБР, но для поражения перехватчик должен будет пролетать примерно над ракетной шахтой в момент запуска (если выражаться точно, то перехватчик должен будет находиться в паре тысяч километров от шахты, не долетая до нее, но вариантов траекторий очень много).

Масса поражающего блока RIM-161 не превышает несколько десятков килограммов, а вместе с третьей ступенью самой ракеты — не более нескольких сотен килограммов. С учетом того, что ракета Falcon 9 в многоразовом варианте выводит на орбиту по 17 тонн за раз, подобные перехватчики можно будет забрасывать в космос целыми вязанками.

Наконец, в приказе о создании «Золотого купола» содержится строчка о выделении $2,4 млрд для разработки некинетических средств перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет, в противовес перечисленным выше кинетическим. Весьма вероятно, чиновники имеют ввиду различные лазеры и ускорители частиц космического базирования. «Оружию направленной энергии не надо лететь к цели, что дает преимущество, поскольку фаза разгона ракеты длится лишь несколько минут. Именно поэтому в 1980-е был такой острый интерес к космическим лазерам», — рассказал полковник Чарльз Гэлбрит, ранее служивший в Космических силах США.

close Концепт-арт лазерного спутника СОИ U.S. Air Force

Насколько эти идеи жизнеспособны, сказать тяжело. С одной стороны, мощные лазеры для противовоздушной обороны уже проходят испытания в войсках, например, американский DE M-SHORAD, смонтированный на шасси БТР. С другой, их мощности в десятки и сотни киловатт может не хватить для поражения ракет на космических расстояниях. Еще труднее может быть развернуть подобную систему в космосе, где ее невозможно обслуживать и где нет атмосферы для охлаждения, а также действуют жесткие ограничения по массе.

Но нельзя исключать, что все эти трудности американский ВПК сможет преодолеть за счет привлечения лучших инженеров, грамотной организации работы и, конечно же, колоссальных инвестиций. В конце концов, нейросети, способные вести осмысленный диалог, тоже считались фантастикой еще десять лет назад.

В сущности, Трамп возобновил СОИ, поставленную на паузу в связи окончанием Холодной войны. Теперь же глобальное противостояние разворачивается, в основном, между США и Китаем, который невиданными темпами модернизирует свои вооруженные силы. Учитывая манеру Трампа вести дела и его репутацию, не стоит удивляться, если «Золотой купол» окажется очередным проявлением «искусства сделки», владением которым американский президент себе приписывает, то есть, обернется приглашением к переговорам о сокращении вооружений и торгу.