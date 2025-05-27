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Европейским лидерам указали на главную причину начала СВО

Полковник Бо: главной причиной СВО стало положение русскоязычных на Украине
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Anatolii Stepanov/Reuters

Запад не может осознать коренные причины конфликта на Украине, поэтому не до конца понимает ситуацию в этой стране. Об этом заявил полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на своем канале на YouTube.

«Запад неспособен понять коренные причины конфликта. Ключевым вопросом стали люди, население. На Украине это этнические русские, которые подвергались угнетению», — подчеркнул он.

Среди других причин обострения кризиса на Украине полковник в отставке назвал расширение НАТО вопреки обещаниям Запада.

До этого американский профессор Джон Миршаймер отмечал, что причиной конфликта на Украине стали провокации со стороны США и Евросоюза.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия больше не позволит себя обмануть, поэтому ни о каком прекращении огня до переговоров речи быть не может. Ранее Украина и ее западные союзники требовали объявить 30-дневное перемирие, а в обратном случае угрожали введением «разрушительных» санкций.

Ранее минобороны отчиталось о суточных потерях ВСУ в зоне СВО.

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