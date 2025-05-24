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Американский профессор обвинил США и ЕС в начале конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: конфликт на Украине начался из-за провокаций США и ЕС
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Global Look Press

Причиной конфликта на Украине стали провокации со стороны США и Евросоюза. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью польскому изданию Mysl Poska.

«Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к [президенту России Владимиру] Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт», — сказал профессор.

6 мая разведчик армии США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия обращалась к Западу с предложениями о сотрудничестве с целью взаимной выгоды, а США и Европа врали Москве о расширении НАТО. Экс-разведчик отметил, что это спровоцировало конфликт на Украине.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. По его словам, Россия рассматривала вступление республики в альянс как прямую угрозу своей безопасности.

Ранее Путин назвал нужный для России результат в конфликте с Украиной.

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