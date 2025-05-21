Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 1 305 военных в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток лишились более 1 305 военнослужащих в зоне проведения российской специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Так, ВСУ потеряли более 210 бойцов в зоне ответственности подразделений группировки российских войск «Север», до 210 человек — в зоне «Запада», до 220 — в зоне «Юга», более 445 — в зоне «Центра», до 170 — в зоне «Востока», до 50 — в зоне «Днепра».

Кроме того, украинские войска потеряли 4 танка, 13 бронемашин, 33 автомобиля, 10 артиллерийских орудий, 4 станции радиоэлектронной борьбы и 6 складов боеприпасов.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что у России достаточно сил и средств, чтобы завершить украинский конфликт с нужным для себя результатом. По его словам, этот результат — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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