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В США уличили Трампа в желании дистанцироваться от конфликта на Украине

NYT: Трамп выражает желание дистанцироваться от конфликта на Украине
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Brian Snyder/Reuters

По словам нескольких внешних экспертов и бывших правительственных чиновников, президент США Дональд Трамп изъявляет желание дистанцироваться от конфликта на Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Трамп дает понять, что отходит от конфликта, который он часто описывает как войну Европы», — говорится в публикации.

По данным газеты, американский лидер также якобы шокирован списком требований России, которые равносильны капитуляции Украины.

При этом, утверждает NYT, Трамп демонстрирует противоречивые сигналы: на прошлой неделе он отказался присоединиться к новым финансовым санкциям европейцев против России. Вместе с тем президент США эпизодически настаивает на том, что он безусловно рассматривает возможность введения санкций.

До этого Трамп раскритиковал действия Путина на Украине и сообщил о возможном введении новых санкций против РФ. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.

20 мая Трамп заявил, что у него есть «красная линия» относительно усилий Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. После ее пересечения США могут выйти из процесса. При этом лидер Соединенных Штатов отказался уточнить, что это за линия.

Ранее были раскрыты последствия возможного выхода США из диалога по Украине.

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