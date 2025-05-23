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Раскрыты последствия возможного выхода США из диалога по Украине

Pravda: возможный выход США из переговоров станет катастрофой для Украины
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Depositphotos

Возможный выход США из переговорного процесса по урегулированию конфликта станет для Украины самым серьезным ударом. Об этом в статье для словацкого издания Pravda написал эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах.

По его словам, подход американского лидера Дональда Трампа к отношениям с Москвой значительно отличается от позиции глав европейских государств. Эксперт подчеркнул, что у главы Белого дома есть только «пряники» для российского руководства.

«РФ не коснулись американские пошлины, да и новые санкции США не ввели. <...> США просто больше не заинтересованы в происходящем. Для Украины это обернется катастрофой в ближайшем будущем», — добавил Макдонах.

22 мая немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц стремится не допустить выхода США из переговорного процесса по урегулированию на Украине. В связи с этим он предложил Трампу провести «техническую встречу» между представителями европейских стран и Вашингтона, чтобы подготовить новый раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева. Как выяснили журналисты, американский лидер согласился с этой инициативой.

Ранее президент США отверг идею о «безусловном» прекращении огня на Украине.

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