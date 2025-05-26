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Путин удивился сообщению об отсутствии картофеля в Белоруссии

Путин спросил у Орешкина, как в Белоруссии мог закончиться картофель
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями обсудил вопросы стабильности в сельском хозяйстве, включая дефицит картофеля и сахарной свеклы. Особое внимание вызвало заявление о том, что в Белоруссии «закончился картофель», передает РИА Новости.

Путин отметил необходимость укрепления отечественного производства картофеля и сахарной свеклы, несмотря на возможность закупок у соседних стран.

«Белоруссия — крупный производитель, но свою продукцию иметь тоже важно», — заявил президент. Гендиректор ООО «Русид» Марк Гехт сообщил, что задачи по наращиванию объемов выращивания этих культур будут решены к 2030 году.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин отметил, что картошка в Белоруссии закончилась.

«Как закончилась? Максим говорит, картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — отреагировал Путин.

Владимир Путин 26 мая встречался с представителями российских деловых кругов. В мероприятии принимали участие руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудил с бизнесом актуальные вопросы экономического развития и импортозамещения. «Газета.Ru» вела трансляцию встречи.

Ранее Путин пошутил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса.

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