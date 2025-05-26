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Путин пошутил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса

Путин в шутку вспомнил о работе в КГБ, говоря о нарушениях при закупках
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил о работе в КГБ, говоря о наказании для предпринимателей, нарушающих нормы по закупкам отечественного оборудования. Видео со встречи главы государства с представителями бизнеса опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Практика показывает, что нужно какое-то ужесточение. Нужен не только контроль, но и санкции какие-то за нарушение», — сказал Путин.

В этот момент вице-премьер Денис Мантуров предположил необходимость уголовного наказания.

«Кто в КГБ работал, я или он? Уголовные, говорит, сразу надо», — пошутил Путин.

Он объяснил, что в первую очередь имел в виду экономические меры, а именно — штрафы.

В ходе встречи Путин также согласился с идеей усилить контроль за госзакупками, в том числе в части требований по использованию отечественного оборудования. Российский президент отметил, что порой не так просто определить, какие комплектующие являются «отечественными».

Глава государства также поручил закрыть лазейки, с помощью которых можно было обойти российских производителей при закупках.

Ранее сообщалось, что российские производители попросили запретить госзакупки иностранной электроники.

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