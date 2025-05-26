Путин пошутил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса

Президент России Владимир Путин пошутил о работе в КГБ, говоря о наказании для предпринимателей, нарушающих нормы по закупкам отечественного оборудования. Видео со встречи главы государства с представителями бизнеса опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Практика показывает, что нужно какое-то ужесточение. Нужен не только контроль, но и санкции какие-то за нарушение», — сказал Путин.
В этот момент вице-премьер Денис Мантуров предположил необходимость уголовного наказания.
«Кто в КГБ работал, я или он? Уголовные, говорит, сразу надо», — пошутил Путин.
Он объяснил, что в первую очередь имел в виду экономические меры, а именно — штрафы.
В ходе встречи Путин также согласился с идеей усилить контроль за госзакупками, в том числе в части требований по использованию отечественного оборудования. Российский президент отметил, что порой не так просто определить, какие комплектующие являются «отечественными».
Глава государства также поручил закрыть лазейки, с помощью которых можно было обойти российских производителей при закупках.
Ранее сообщалось, что российские производители попросили запретить госзакупки иностранной электроники.