Путин заявил о дефиците картофеля и сахарной свеклы в России

Путин указал на нехватку отечественного картофеля и сахарной свеклы

России не хватает картофеля и сахарной свеклы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время диалога с гендиректором ООО «Русид» Марком Гехтом Путин отметил, что для обеспечения продовольственной безопасности необходимо укрепить стабильность в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

«Картофель, некоторые овощи, сахарная свекла — нам этого не хватает. Нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, включая переработку. Сделать нужно еще немало. Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла — нам этого не хватает», — подчеркнул президент.

Владимир Путин 26 мая встречается с представителями российских деловых кругов. Участие в мероприятии принимают руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудит с бизнесом несколько вопросов. «Газета.Ru» ведет трансляцию встречи.

Ранее Путин заявил, что возвращение иностранных компаний должно быть выгодно России.