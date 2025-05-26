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Путин заявил о планах значительного роста использования российского ПО

Путин: Россия стремится к росту использования отечественного ПО во всех сферах
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия намерена значительно увеличить использование отечественного программного обеспечения во всех секторах экономики, особенно в государственном управлении. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями, напомнив, что задача была обозначена как стратегическая еще в 2022 году, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что переход на национальное ПО — ключевой приоритет для обеспечения технологического суверенитета. Анализ ситуации в 2022 году показал, что зависимость от иностранных решений стала одним из главных вызовов для экономики, сказал российский лидер.

«Наша стратегическая задача — кратно увеличить использование российского программного обеспечения. Это безусловный выбор государства», — заявил президент.

Также глава государства отметил, что необходимо активнее замещать западные IT-сервисы российскими аналогами, назвав привязанность пользователей к иностранным платформам «вредной привычкой».

Владимир Путин 26 мая встречался с представителями российских деловых кругов. В мероприятии принимали участие руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудил с бизнесом актуальные вопросы экономического развития и импортозамещения. «Газета.Ru» вела трансляцию встречи.

Ранее Путин оценил рост российской экономики.

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