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Путин оценил рост российской экономики

Путин оценил рост российской экономики в 4,3% как устойчивый и разноотраслевой
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал рост экономики в 4,1% (2023 год) и 4,3% (2024 год) значимым достижением, подчеркнув его широкую отраслевую основу. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на встрече с представителями деловых кругов, Путин уточнил, что позитивная динамика затронула ключевые секторы: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг и финансы. Он акцентировал, что такой результат стал возможен благодаря усилиям не только крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса.

«Рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, а охватывал самый широкий спектр направлений. Это результат работы всего бизнес-сообщества», — отметил президент.

Владимир Путин 26 мая встречается с представителями российских деловых кругов. Участие в мероприятии принимают руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудит с бизнесом несколько вопросов. «Газета.Ru» ведет трансляцию встречи.

Ранее Путин заявил о дефиците картофеля и сахарной свеклы в России.

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