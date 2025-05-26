Путин раскритиковал иностранные компании, «выдавливающие» специалистов РФ

Выдавливание российских специалистов иностранными компаниями и государствами — это недальновидное решение с их стороны, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Они не только избавляются от наших специалистов, они еще раньше начали избавляться от наших компаний, от услуг наших компаний, которые работали в сфере кибербезопасности за границей, работали успешно и были конкурентоспособными», — отметил Путин в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса.

По его мнению, подобные действия являются элементом недобросовестной конкуренции.

При этом Путин считает, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок по принуждению элит стран Запада. По словам президента, некоторые такие фирмы «подставили своих российских партнеров».

Также глава государства призвал российский бизнес продалбливать выход на зарубежные рынки с поставками своего медоборудования и техники.

Ранее сообщалось, что в России проведут мониторинг вреда от иностранных государств и организаций.