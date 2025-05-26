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Путин призвал российский бизнес «долбить, долбить, долбить»

Путин: российскому бизнесу нужно долбить и долбить зарубежные рынки
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Российскому бизнесу нужно продалбливать выход на зарубежные рынки с поставками своего медоборудования и техники. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Российская газета».

На встрече с представителями отечественного бизнеса Путин поддержал идею использовать российские регистрационные удостоверения для выхода с медицинским оборудованием на рынки дружественных стран. При этом он отметил, что регулирующие органы нередко десятилетиями работают с «прикормленными» фармацевтическими компаниями и больше на рынок никого не пускают.

Однако глава государства подчеркнул, что если подойти к этой проблеме системно, то сложившуюся ситуацию можно преодолеть. Президент пообещал, что даст в связи с этим необходимые поручения правительству, включая Минпромторг, а также попросит заняться данным вопросом по линии министерства иностранных дел.

«Надо настойчиво, настойчиво это делать. Надо долбить, долбить, долбить – и мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата», — добавил Путин.

В ходе мероприятия глава государства также отметил, что экономический суверенитет является фундаментом всех других форм суверенитета России. «Газета.Ru» ведет трансляцию встречи.

Ранее Путин призвал российский бизнес не ждать быстрой мирной сделки с Украиной.

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