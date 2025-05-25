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Путин рассказал, что ежедневно получает ночные сводки с линии фронта в зоне СВО

Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на СВО днем и поздно вечером
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил, что регулярно получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения — как днем, так и поздно вечером или ночью. Об этом стало известно из ранее не опубликованных кадров документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Глава государства отметил, что именно ближе к ночи ему поступает наиболее полная информация со всех участков фронта, что позволяет оценивать обстановку максимально объективно. По словам президента, практически каждый день ему докладывают о происходящем на разных направлениях, в том числе о героизме и самоотверженности российских военнослужащих.

Президент отметил, что героические действия бойцов специальной военной операции ничем не отличаются от подвига военного летчика Николая Гастелло.

Путин также заявил, что опыт ведения Россией СВО внимательно изучается политическим руководством и экспертами военно-промышленного комплекса. По словам главы государства, другие страны изучают российский опыт как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия.

Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за Путина, армию, молодежь и Россию.

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