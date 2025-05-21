Путин рассказал о потерях среди священников на СВО

Президент России Владимир Путин во время посещения Курской области рассказал, что знает о потерях среди священников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

На встрече в гуманитарном штабе присутствовал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы города Курчатова Евгений Карачевцев.

Президент отметил, что священнослужители почти всех традиционных конфессий России сейчас находятся в прямом смысле слова на боевом посту, поддерживают людей как в тылу, так и непосредственно в зоне боевых действий.

«Спасибо. Я знаю, что, к сожалению, и потери есть среди священнослужителей», — сказал глава государства.

Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины. Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции российских войск «Поток», которая помогла прорваться в тыл ВСУ в регионе.

Ранее военкор заявил о попытке прорыва диверсантов в Курскую область.