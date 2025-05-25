Североатлантический альянс может устроить провокацию с тактическим ядерным оружием на территории Финляндии, чтобы обвинить Россию. С таким предупреждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на странице в соцсети Х.

По его мнению, «взрыв тактического ядерного устройства малой мощности» в Финляндии был бы самым эффективным способом спровоцировать сильнейший шок и хаос.

Профессор допустил возможность подобной провокации рядом с Хельсинки. Такое развитие событий должно поспособствовать сплочению населения вокруг властей, чтобы обеспечить поддержку любых действий НАТО в отношении России, считает Малинен.

До этого российский посол в Финляндии Павел Кузнецов выразил обеспокоенность в связи с нарастающей в стране милитаризацией и атмосферой военного психоза. Дипломат заявил, что финские власти активно формируют образ внешней угрозы, используя нарратив о «российской агрессии», чтобы запугать население и оправдать вступление Финляндии в НАТО, а также значительное увеличение военных расходов.

Ранее в Финляндии разработали новое оружие для Украины.