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Посол РФ заявил о нагнетании военного психоза властями Финляндии

Посол РФ Кузнецов: финские власти призывают граждан готовиться к войне
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Sergei Grits/AP

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов выразил обеспокоенность в связи с нарастающей в стране милитаризацией и атмосферой военного психоза. Опасениями он поделился в интервью РИА Новости.

Дипломат заявил, что финские власти активно формируют образ внешней угрозы, используя нарратив о «российской агрессии», чтобы запугать население и оправдать вступление Финляндии в НАТО, а также значительное увеличение военных расходов.

По словам Кузнецова, кампания по подготовке граждан к войне включает в себя масштабную пропагандистскую работу, призывы к поддержанию военных навыков, активизацию деятельности стрелковых клубов, расширение и модернизацию бомбоубежищ, а также повышение предельного возраста пребывания в резерве.

Посол считает, что все эти меры направлены на создание иллюзии необходимости значительного военного присутствия и высоких оборонных затрат.

Кузнецов также сообщил, что истребители F-35, которые Финляндия получит в 2026 году, могут нести ядерное оружие. При этом пока неизвестно, оснастят ли эти самолеты под «ядерную опцию».

Ранее в Финляндии предложили ограничить россиянам сделки с недвижимостью.

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