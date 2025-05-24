Финляндия заподозрила Россию в нарушении ее воздушного пространства

Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии. Об этом сообщает Yle Novosti со ссылкой на заявление финского Минобороны.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что финские власти относятся к произошедшему серьезно. Пограничная охрана Финского залива сообщила в соцсети X, что начала предварительное расследование по этому инциденту.

Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло днем 23 мая в районе Порвоо.

Как отмечает издание, в последний раз российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии в феврале текущего года. Тогда предполагалось, что самолет ВКС РФ находился в воздушном пространстве североевропейского государства в районе Финского залива к западу от Ханко в течение нескольких минут.

Также вечером 22 мая польская телерадиокомпания TVP сообщала, что российский бомбардировщик Су-24 выполнял опасные маневры над Балтийским морем в международном воздушном пространств.

Как заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, военно-воздушные силы Польши перехватили и сопроводили военный самолет России над Балтийским морем. Приказ о перехвате российского бомбардировщика был отдан объединенным оперативным командованием объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Ранее в Финляндии зафиксировали несанкционированные полеты беспилотников.