Политолог назвал последствия новых санкций против РФ, анонсированных Трампом

Введя новые санкции в отношении России, президент США Дональд Трамп рискует вернуть Вашингтон в украинский конфликт в качестве прямого участника. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Сценарий, при котором Трамп вводит санкции, будет означать сворачивание прежних идей о налаживании экономического сотрудничества. Более того, это приведет к потере лица главой Белого дома. С одной стороны, США вновь взвалят на себя ношу конфликта, а с другой — они потеряют перспективы на российском рынке», — отметил политолог.

При этом он напомнил, что риторика Трампа циклична: «сначала он озвучивает угрозы, через три дня их дезавуирует, а потом снова делает резкое заявление».

Накануне Трамп раскритиковал действия президента РФ Владимира Путина на Украине и сообщил о возможном введении новых санкций против Москвы. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.

Одновременно Трамп подверг критике риторику украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что его высказывания только усугубляют ситуацию.

Ранее политолог заподозрил у Трампа когнитивный диссонанс.