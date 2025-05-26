Политолог заподозрил у Трампа когнитивный диссонанс

Политический обозреватель Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций против России. Эксперт напомнил, что буквально неделю назад глава Белого дома после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выступил против рестрикций в отношении Москвы.

«Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась, и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» — задался вопросом эксперт.

Он добавил, что если Трамп хочет быть миротворцем, ему следует объективно оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий.

«Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать одного более сильного боксера уступить другому», — подчеркнул политолог.

Накануне Трамп раскритиковал действия Путина на Украине и сообщил о возможном введении новых санкций против РФ. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.

После этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что резкое высказывание президента США в адрес российского лидера подтверждает, что он выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника, которым в этот раз была глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Макрон призвал пригрозить Путину «максимальными санкциями».